Novidade na venda de tecnologias: Botuinfo Eletrônica e Informática inaugura nesta quinta-feira, dia 05

Com o dia a dia cada vez mais informatizado e tecnológico, as opções de vendas e assistência técnica de produtos que integram as pessoas à essa realidade são cada vez mais necessárias.

Pensando em suprir essa demanda, será inaugurada em Botucatu pelo casal Andressa e Luís a Botuinfo Eletrônica e Informática. A loja será aberta na próxima quinta-feira, dia 05.

“Na Botuinfo, além dos melhores preços da região, possuímos também assistência técnica especializada e muita rapidez e eficiência na resolução de problemas. Reparos de computadores e notebooks que são feitos em até 24 horas”, disse Andressa ao Acontece Botucatu.

A loja está localizada em um ponto estratégico de Botucatu, local de passagem de milhares de moradores da cidade, na Avenida Santana, número 569.

Especializada em venda de diversos tipos de tecnologias, a Botuinfo oferece serviços e produtos, como:

– Artigos de informática

– Computadores personalizados

– PC Gamer

– Soluções corporativas

– Celulares de diversas marcas e modelos

– E uma infinidade de produtos eletrônicos de última tecnologia

A loja conta com as principais marcas de tecnologia no mundo, como Hp, Dell, Apple, Motorola, Xioami, TPLink, entre outras.

Além disso, a Botuinfo Eletrônica e Informática também trabalha certificado digital, colocando à disposição dos clientes os modelo A1 e A3.

Você terá muita facilidade no pagamento, via pix, cartões e dinheiro. Tudo pode ser parcelado em até 12 vezes.

Promoção

Para comemorar essa grande inauguração junto aos clientes, a Botuinfo fará uma grande promoção neste dia 05.

As 100 primeiras que visitarem a loja irão ganhar um brinde especial. Aproveite e conheça a Botuinfo.

Serviço:

BotuInfo Eletrônica e Informática

Endereço: Avenida Santana, número 569

Instagram: @botuinfo

Facebook: Botu Info

WhatsApp: (14) 9 9661-4108 e (14) 9 9839-8099

E-mail: [email protected]

