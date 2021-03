Novidade: Claudinho Multimarcas agora trabalha com carro zero KM

O Claudinho Multimarcas, uma referência em compra e venda de veículos em Botucatu, tem uma grande novidade para seus amigos e clientes. A partir de agora será possível adquirir o seu carro 0KM, de todas as marcas aqui.

Funciona da seguinte maneira: você quer um veículo de uma determinada marca, basta olhar o catálogo, com a característica e cor de sua preferência e se não tiver no estoque, o pessoal do Claudinho Multimarcas fará o pedido com seus fornecedores.

E com essa super novidade, você ainda tem alguns diferenciais comprando seu 0km no Claudinho Multimarcas. O cliente pagará preço de concessionária, porém, ganhará toda a parte de documentação, não precisando gastar com esse item.

“Isso inclui emplacamento e toda parte documental pronta, com licenciamento e IPVA. O único gasto será a transferência pessoal. O resto já está feito, tudo por conta da loja”, disse Fábio Pinto, gerente da loja.

Além dos carros novos, o cliente sabe que tem à disposição um grande estoque de seminovos. E aqui mais um benefício, uma taxa diferenciada no financiamento.

“Temos taxas muitas boas para praticar. Os nossos carros todos com laudo cautelar, com procedência que damos para o cliente e também com garantia da loja por escrito também”, colocou.

Seu carro valorizado como parte do pagamento

Mais um benefício. No Claudinho Multimarcas o seu usado é muito valorizado como parte do pagamento na compra de outro veículo.

“Caso o cliente tenha uma outra avaliação melhor de outro local, que nos traga, pois cobrimos também, se o carro estiver em perfeito estado”, pontuou Fábio Pinto.

O Claudinho Multimarcas trabalha com um estoque de aproximadamente 50 veículos. E caso não tenha o seminovo de sua preferência, a empresa fica com seus dados para poder encontrar o modelo que deseja.

Atendimento online

Neste momento de fase emergência no estado, o Claudinho Multimarcas está fazendo trabalho interno, atendendo pelo telefone, WhatsApp, internet e também levando o carro até o cliente com venda 100% online.

“Hoje todos os trabalhos são online ou telefone. E se o cliente gostou de um modelo, nós levamos até ele”, finaliza.

Duas lojas para melhor atender

O Claudinho Multimarcas possui duas lojas com estrutura completa para atender seus clientes. Uma localizada no cruzamento das ruas Visconde do Rio Branco com a José Adriano Marrey Junior e outra na Avenida Dr. Vital Brasil.

Claudinho Multimarcas –Fone: (14) 3361-7077 / (14) 3814-4724 / WhatsApp (14) 99763-7471

https://www.facebook.com/claudinhomultimarcasbotucatu

Acesse: www.claudinhomultimarcas.com.br/