Nova diretoria da OAB de Botucatu toma posse durante cerimônia

Tomou posse na noite desta quarta-feira, dia 27, a nova diretoria da 25ª Subseção (OAB Botucatu). Os advogados empossados em uma cerimônia na sede da entidade em Botucatu foram eleitos em novembro de 2021 pela Chapa OAB Forte, União e Trabalho.

A frente é liderada pelo Advogado Nuno Augusto Pereira Garcia, 39 anos, reeleito como presidente para o próximo triênio. A cerimônia de posse foi conduzida pelo Advogado José Eduardo Rodrigues Torres, ex-Presidente da OAB Botucatu.

A nova diretoria, como boa parte do grupo dos últimos três anos, é composta também pelos seguintes advogados:

-Alexandre Luiz Melício (Vice-Presidente)

-Ademir Toani Junior (Secretário Geral)

-Dayse Cristina de Almeida Dias (Secretária Adjunta)

-Belmira Di Carla Paes Cardoso Cagliari Martins (Tesoureira)

-Paulo Lopes Sérgio Furquim (Diretor Adjunto)

Estiveram presentes na cerimônia a Conselheira Estadual da Seção São Paulo da OAB, Dra. Marcela Carinhato Almeida Prado de Castro Valente; o Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Botucatu, Dr. José Antônio Tedeschi; o Presidente da Secional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos; o Comandante de 1ª Companhia da Polícia Militar de Botucatu, Capitão Anderson Willian Mariotto, entre outros.

Em discurso de posse, Nuno Garcia citou o orgulho de ser advogado e a importância do momento.

Com essa grande sensação de alegria, que estou aqui hoje, para ser empossado, juntamente com a minha diretoria, para ocupar o cargo de Presidente da 25ª Subseção da OAB/SP. Já disse na sessão de posse de 3 anos atrás, o quanto eu me orgulhava em ser advogado e hoje posso falar com ainda mais clareza, depois de passar pela experiência de 3 anos como Presidente desta Subseção, o quanto a advocacia é linda e merecedora de todo júbilo, assim como está acontecendo na noite de hoje”, disse em parte de seu discurso de posse.