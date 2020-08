Neve em São Paulo? Campos do Jordão já registrou fenômeno no passado

Possibilidade de neve com a chegada de uma onda histórica de frio viralizou nas redes sociais nesta semana.

Neve em São Paulo? A possibilidade de neve com a chegada de uma onda histórica de frio fez crescer a expectativa de quem quer presenciar o fenômeno incomum para o Estado e viralizou nas redes sociais. A chance disso ocorrer, no entanto, foi descartada pelos meteorologistas.

Apesar de ser um fenômeno incomum no país, historiadores de Campos do Jordão, cidade mais alta do Brasil que atrai milhares de turistas pelo frio, afirmam que moradores já registraram neve na cidade.

Um dos registros que tem fotos é o ocorrido na década de 1920. Moradores registraram o fenômeno também em 1964, mas não há registros conhecidos.

A menor temperatura histórica registrada na cidade foi de -7,2°C no inverno de 1988, de acordo com o Cptec. Porém, mesmo com a temperatura negativa, não nevou nessa ocasião.

Outro relato no estado é o de neve na Avenida Paulista, na capital. De acordo com o Climatempo, em 25 de junho de 1918, José Nunes Belford Mattos, considerado um dos pioneiros da meteorologia no país, registrou neve em sua caderneta de observações. À época, a estação meteorológica ficava na Avenida Paulista, um dos pontos mais altos da cidade, que ainda era rodeada pela Mata Atlântica.

Porém, segundo meteorologistas, no dia 25 de junho de 1918 não houve registro de nebulosidade e por isso este gelo não pode ser qualificado como neve.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foi procurado pelo G1 e afirmou não ter esse tipo de registro histórico. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda fazia o levantamento histórico sobre registro de neve no estado de São Paulo até a publicação da reportagem.

Previsão de neve

Uma previsão do tempo feita em parceria entre o Cptec/Inpe em colaboração com o Inmet aponta que a partir desta quinta-feira (20) a onda de frio pode provocar neve no sul do país.

O meteorologista Giovanni Dolif explica que a chance de que ocorra neve em São Paulo está descartada. “Previsão de neve na capital paulista não existe. Já na região oeste do estado, que tem serras mais altas, teria chance, mas ainda assim é remota. Nas áreas mais altas do sul do país é onde é mais provável que ocorra”, explica.

O pesquisador conta que mesmo quando ocorre o fenômeno, a cena é diferente da imagem de filmes. “Curitiba é uma cidade bem mais fria que São Paulo. Lá nevou pela última vez em 2013. Caiu por alguns minutos, mas nem chegou a acumular no chão. Mesmo lá, acontece muito raramente. E aquele evento de 2013 foi mais forte do que esse que está vindo”, analisa.

Porém, o fato de não haver neve, não implica em transtornos. “Na sexta-feira deve chover bastante. Falam bastante sobre a neve e seria bonito visualmente, mas imagina o transtorno? Abaixo de 10 ºC já é um limiar abaixo do qual o poder público precisa aumentar cuidados com a população de rua, por exemplo”.

Fonte: G1