Nebulosidade diminui, mas tempo continua instável no fim de semana

Com o deslocamento da frente fria para o estado do Rio de Janeiro, há previsão de chuvas e trovoadas isoladas no norte e nordeste do estado. Nas demais regiões céu parcialmente nublado, sem chuva.

Temperaturas em ligeira elevação, de acordo com o Ipmet/Unesp. No Centro Oeste paulista, ainda há instabilidade do tempo.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana com diminuição na nebulosidade. Não há previsão de chuva neste sábado, com a temperatura chegando a 26 graus.

No domingo, 19, há possibilidade de chuva com estimativa de 10 milímetros, de acordo com os meteorologistas. A temperatura pode chegar a 28 graus.