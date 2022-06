Nebulosidade aumenta neste fim de semana em Botucatu

Foto: André Godinho

No sábado, a frente fria atua sobre o estado de São Paulo deixando o Tempo instável, com muita nebulosidade e com ocorrências de chuvas. No domingo, a frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, porém, o Tempo permanece instável até a segunda-feira, devido a formação uma região de baixa pressão que provoca áreas de instabilidade com chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas em declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de sol com muitas nuvens Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora neste sábado, 18. Estimativa de chuva em 10 milímetros.

No domingo, a instabilidade permanece, com possibilidade de chuva. Mínima de 11 e máxima de 21 graus para o fim de semana.

