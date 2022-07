NAPE Botucatu abre inscrições para Curso de Libras

O Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado Alcyr de Oliveira – NAPE, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para mais um Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), direcionado para a comunidade em geral e a todos os interessados em se comunicar com deficientes auditivos.

O curso, com duração de 20 horas, será realizado no período de 01 a 12 de agosto presencialmente, com os seguintes horários: de manhã, das 9 às 11 horas e a noite, das 19 às 21 horas.

A inscrição será de 20 a 28 de julho exclusivamente pelo telefone (14) 99731-0754. As vagas são limitadas a 30 inscritos por turma.

LIBRAS

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi desenvolvida a partir da língua de sinais francesa. As línguas de sinais não são universais, cada país possui a sua. A Libras possui estrutura gramatical própria, onde os sinais são formados por meio da combinação de formas e de movimentos das mãos e de pontos de referência no corpo ou no espaço.

Segundo a legislação vigente, Libras constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas com deficiência auditiva do Brasil, na qual há uma forma de comunicação e expressão, de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria.



Mais informações:

NAPE – Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado “Alcyr de Oliveira”

Rua Amando de Barros, 1520 – Centro

Telefone: 3811-3061 – (14) 99731-0754

