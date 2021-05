Não há previsão de chuva para o domingo de vacinação em Botucatu

Fim de semana será de céu parcialmente nublado com ocorrências de chuvas isoladas no interior paulista. Isso ocorre devido à formação de áreas de instabilidade no interior do continente.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana estável, porém, com ligeira queda na temperatura. No sábado pode fazer 25 graus na máxima, com 12 na mínima.

Já no domingo, o dia da vacinação em massa da população de Botucatu, o tempo continua firme, sem previsão de chuva. Temperatura máxima de 26 graus.