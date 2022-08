MyBox Marcenaria chega a Botucatu trazendo excelência em serviços e atendimento

A unidade de Botucatu trabalha alinhada com a rede MyBox, que tem excelência na produção e prazos reais de entrega ao cliente

A MyBox é uma das mais modernas franquias de marcenarias e já é referência em todo o Brasil. A grande novidade é que agora ela está disponível para os clientes de Botucatu e região. Há mais de 10 anos no mercado, a MyBox atende todos os tipos de projetos, desde residenciais até corporativos.

A nova loja, que foi montada em um ponto central de Botucatu, oferece muitos diferenciais no atendimento ao cliente e produtos de qualidade, tanto de fabricação própria, quanto móveis em geral, como cadeiras, poltronas, iluminação, tapetes, papeis de parede e sofás, para adequar o ambiente do cliente e oferecer uma solução completa.

“Procuramos trazer para Botucatu uma marca diferenciada com credibilidade e bastante profissionalismo na fabricação de móveis planejados, oferecendo o que há de mais moderno com soluções de serralheria, usinagem, laca, iluminação, espelhos e outros produtos complementares. A MyBox é uma franquia com mais de 130 unidades no Brasil. Temos toda a estrutura capaz de oferecer atendimento personalizado, qualidade, agilidade e preços competitivos. Contamos com arquitetos formados e experientes para realizar o projeto ideal para cada cliente. Tudo isso com diversas formas de pagamento e parcelamento em até 24x e 5 anos de garantia.”, contou Walter Severo, idealizador da unidade de Botucatu da MyBox.

“A MyBox traz em seu portfólio mais de 5 mil opções em produtos. Tudo para possibilitar a você a praticidade de montar seu ambiente completo em um único lugar.”, disse ele.

Os produtos vão desde iluminação, estofados, tapetes, papel de parede até a linha completa da Tramontina. Esses itens e muito mais você encontra online no site da unidade, em catálogos completos e no amplo showroom da unidade com prazos reduzidos. A loja dispõe também de parcerias com as principais marcas do mercado, como a a móveis Rivatti, DAF e Estrela, tapetes São Carlos, Bella Iluminação, Muse papel de parede e Tramontina, por exemplo.

Unindo modernidade e sofisticação nos projetos, a MyBox entrega o máximo da personalidade e gostos dos clientes em seus ambientes, com projetos 3D completos e imagens renderizadas que ajudam a visualização previa do resultado final. Os arquitetos orientam e sugerem opções para a otimização do ambiente levando em conta o fluxograma, layout, paginação de cores e decoração completa do ambiente.

“Aqui procuramos facilitar a busca de seu ambiente dos sonhos. Buscamos oferecer uma solução mais completa produtos com foco em um atendendimento mais pessoal e detalhado. Investimos em um amplo showroom, amostras e software 3D com imagens renderizadas para ajudar o cliente a visualizar suas escolhas no ambiente pronto.”, explicou Walter.

“O cliente participa do projeto e entende cada etapa, visualiza o projeto em 3D no computador, e assim que aprovado nós fazemos a entrega em até 30 dias úteis. Não trabalhamos apenas com ambientes planejados, te ajudamos a realizar sonhos.”, completa Walter.

Garantia, prazos de entrega e condições de pagamento

Todos os produtos da MyBox Marcenaria possuem 5 anos de garantia em contrato. Essa é uma das vantagens de uma franquia reconhecida nacionalmente e com grande estrutura.

Os preços são muito competitivos, além de você ter a facilidade de parcelar em 12 vezes sem juros. O pagamento pode ser feito em até 24 meses.

Ao longo de seus 10 anos, a MyBox Marcenaria já executou mais de 50 mil projetos, buscando entregar o máximo em satisfação e excelência.

Conheça em Botucatu a MyBox Marcenaria Moderna. Rua João Passos, 240, ao lado da praça Paratodos, com um estacionamento exclusivo para clientes.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00 e sábados das 09h00 às 13h00.

Faça contato: (14) 3514-1531 e (14) 99666-6120

Acesse: https://www.myboxmarcenaria.com.br/lojas/botucatu

Tambem pelo Facebook e Instagram @myboxmarcenaria_botucatu

[email protected]

