Municípios do interior paulista recebem 120 ônibus escolares Caio Induscar

Em cerimônia realizada no dia 17 de fevereiro, 115 municípios do Estado de São Paulo receberam 120 ônibus escolares zero km, marca Caio. Essas unidades completam a entrega do lote de 301 ônibus adquiridos em 2019 por meio do “Programa Caminho da Escola”, financiado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao MEC.

As carrocerias são modelo F2400-ORE2 e chassis Mercedes-Benz LO916R, que trazem como diferencial, eixo blocante, saia lateral e balanço traseiro elevados, itens que facilitam o transporte em zonas urbanas e rurais de difícil acesso.

O evento, realizado pelo Ministério da Educação no Campo de Marte, na capital paulista, contou com a presença ministro da Educação, Abraham Weintraub; o secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares; o presidente da FDE, Leandro Damy, e a presidente do FNDE, Karine Santos.

“A Caio sente-se honrada por contribuir com a formação de jovens alunos, especialmente os de áreas rurais, por meio de um transporte confortável, seguro, moderno e de qualidade” destaca o representante de vendas da Caio, Gildo Vendramini.

Sobre o modelo F2400

Os ônibus F2400 versão escolar, possuem capacidade para transportar 44 estudantes sentados mais o motorista. A acessibilidade é garantida pelo Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), equipamento que possibilita a locomoção de até duas pessoas com deficiência (PCD) ou mobilidade reduzida.

No salão interno, as poltronas dos passageiros são totalmente estofadas e customizadas com porta-cadernos e também porta-mochilas com altura diferenciada, oferecendo conforto e praticidade. Bloqueadores de portas originais do chassi e janelas de emergência, proporcionam uma viagem segura.

Assessoria