MRV lança residencial na região do Jardim Cristina em Botucatu

Localizado em bairro em pleno desenvolvimento e com muita área verde ao redor, Residencial Bella Hungria tem unidades a partir de R$124.900, mas só no pré-lançamento

Com condições atrativas de financiamentos e produtos diferenciados que cabem no bolso dos compradores, o mercado imobiliário de Botucatu ganha mais uma novidade. A MRV, plataforma líder em soluções habitacionais, está lançando o residencial Bella Hungria, localizado na região do Jardim Cristina, área em pleno desenvolvimento na cidade.

Para quem busca viver com tranquilidade, segurança e conforto, em um bairro repleto de verde no entorno, a novidade da MRV é uma opção acessível e de qualidade. O Residencial Bella Hungria é um condomínio fechado com apartamentos com dois dormitórios, vaga na garagem, e com itens de lazer como Espaço Gourmet, Playground, Bicicletário e Petplace.

Localizado na Rodovia Alcides Soares (Prolongamento da Av. Conde de Serra Negra), na região do Jardim Cristina, o empreendimento está próximo da Unesp – Campus Lageado, de posto de saúde do bairro, e de outros serviços essenciais que atendem a região.

Melhor momento para investir na casa própria

Com os juros em um dos menores patamares da história e condições de financiamento facilitadas, o momento é muito atrativo para quem busca investir na casa própria. Com ótimo custo benefício, o Residencial Bella Hungria está enquadrado no programa habitacional do Governo Federal “Casa Verde e Amarela”, que facilita o acesso da população ao imóvel próprio, pois permite o financiamento de até 80% do valor total parcelado em até 360 vezes, com subsídios que podem chegar até R$ 21 mil.

A construtora ainda oferece unidades a preço promocional a partir de R$124.900, condições especiais para compra no mês de lançamento. Interessados já podem procurar nossos corretores na Loja da MRV no centro de Botucatu, Rua Cel Alves Seabra 228.

Emprego e urbanização

MRV está em Botucatu desde 2011 e já investiu em diversas obras em benefício da população de Botucatu. Atualmente, 1 a cada 23 botucatuenses mora em um apartamento da MRV.

Com a construção do novo Residencial Bella Hungria serão gerados cerca de 1000 empregos diretos e indiretos na cidade. A obra ainda contribui com melhorias na urbanização da região, com investimentos para a duplicação da Rodovia Alcides Soares e implantação de rotatória, além de outras benfeitorias.

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.