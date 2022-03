Moura Leite Loteamentos abre vagas de emprego

Empresa de urbanização com sede em Botucatu está com vagas abertas nas áreas de Arquitetura, Engenharia e Administração

Presente no mercado há mais de 25 anos, a Moura Leite Loteamentos, empresa de urbanização com sede em Botucatu, está contratando profissionais para as áreas estratégicas da empresa. São seis (6) vagas de início imediato em regime presencial com remuneração compatível com o mercado.

As seis (6) vagas são para os cargos: Gerente de Engenharia, Assistente de Projetos, Assistente Comercial, Consultor SDR, Estagiário de Engenharia Civil e Auxiliar de Cobrança. Para as três primeiras vagas, respectivamente, a empresa exige ensino superior completo e as demais, superior cursando e experiência prévia na área. A Moura Leite busca profissionais visionários com foco no crescimento da empresa.

“Estamos em constante crescimento, por isso, buscamos pessoas dispostas a crescer conosco e fazer diferença no mercado.” comenta Fábio Moura Leite, diretor da Moura Leite Loteamentos.

As vagas abertas são para atuar na matriz, em Botucatu, e também nas filiais da empresa em São Paulo e Boituva.

Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], mencionando o cargo no assunto. Acesse: www.mouraleite.com.br e saiba mais sobre a empresa.

Sobre Moura Leite Loteamentos

A Moura Leite Loteamentos, empresa especializada que há mais de 25 anos desenvolve projetos inteligentes de urbanização, com soluções acessíveis de moradia e convivência. Atualmente conta com três unidades localizadas em Botucatu, Cerqueira César e São Paulo. Para os próximos anos, a empresa tem como meta explorar novas cidades do interior de São Paulo e lançar novos projetos de urbanização em regiões próximas à capital paulista. Para saber mais, acesse: www.mouraleite.com.br.

