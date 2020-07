Morre o Professor Elias Severo, da FCA/Unesp Botucatu

A Diretoria da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu comunicou nesta sexta-feira, 03, o falecimento do professor Elias Taylor Durgante Severo, servidor docente aposentado e professor colaborador do Departamento de Ciência Florestal.

O velório será hoje às 14h Complexo Funerário Orlando Panhozzi e o sepultamento em seguida às 15h no Cemitério Memorial Botucatu, ambos restritos aos familiares.

Trajetória

O professor Elias Taylor Durgante Severo era Livre docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Era graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM (1982), com mestrado (1989) e doutorado (1998) em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, especialização em “Teachers’ Training Course on Sawmilling” no College of Forestry and Wood Technology – Finlândia (1990), Pós doutorado na Albert-Ludwigs Universität Freiburg/Alemanha, Pós doutorado na Virginia Tech/ Estados Unidos e Livre Docência em Secagem da Madeira pela Unesp. O professor Elias também era bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino – ITE.

Ministrou aulas para os cursos de graduação em Engenharia Floresta e Agronomia e para os cursos de Pós-graduação em Ciência Florestal e Energia na Agricultura da UNESP, na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Relações Água-Madeira e Secagem, Tratamento da madeira e Preservação da madeira, atuando principalmente nos seguintes temas: Industria Madeireira, Secagem de Madeiras, Qualidade da Madeira, Propriedades da Madeira e Preservação da madeira.