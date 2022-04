Morre o locutor Lau, famoso por anunciar falecimentos em Botucatu

Divulgação redes sociais

Morreu na noite desta segunda-feira, dia 04, o locutor Wenceslau Pinto Filho, mais conhecido com Lau ou Lau Som. As informações constam do mural do Sistema Panhozzi.

Lau, de 78 anos, era uma das vozes mais conhecidas e populares de Botucatu. Ele ganhou fama nas últimas décadas ao anunciar em carro de som pelas ruas os falecimentos na cidade.

O serviço foi único em todo o interior por muito tempo, se tornando uma peculiaridade do município de Botucatu. O trabalho em carro de som durou quase 6 décadas.

Lau sofria de uma doença degenerativa. Esse fato o afastou de seu conhecido trabalho, que foi assumido pela família, mas já sem a voz marcante do locutor.

O corpo será velado no Complexo Orlando Panhozzi. O sepultamento ocorrerá no cemitério Portal das Cruzes às 17 horas.

