Morre o ex-judoca de Botucatu Antônio Gabriel Filho, o Bié

Bié estava em coma há 11 anos em Cascavel-PR

Morreu neste domingo, dia 14, o ex-judoca de Botucatu Antônio Gabriel Filho, o Bié, como era conhecido pelos amigos e no mundo esportivo. A notícia da morte foi dada por sua mãe, Maria Gabriel, em sua conta no Facebook.

Ele estava há 11 anos em coma, após complicações em um procedimento cirúrgico em 2009 e morando na cidade de Cascavel, no Paraná. Não haverá funeral, segundo a família.

Embora estivesse em estado vegetativo há 11 anos, segundo sua mãe, a morte foi causada pelo novo coronavírus.

“Com grande tristeza, comunico o falecimento do nosso amado Bié. Após 11 anos na cama, foi levado agora pelo covid. Agradecemos imensamente todas orações e mensagens. Estamos seguros de que ele descansou e está em paz na casa do Pai. Não haverá velório”, disse ela no Facebook.

Bié alcançou muito sucesso no esporte, sendo campeão paulista e vice-campeão sul-americano em um momento que o Judô buscava o crescimento no país. Diversos amigos lamentaram a morte do ex-judoca pelas redes sociais.

“Hoje foi para céu um ser humano da maior grandeza O JUDÔ PERDE um dos seus maiores exemplos de vida sobre o tatami, vai em paz BIE sua história estará guardada em nossos corações”, disse, por exemplo, o Professor Argeu Maurício de Oliveira, Delegado da Federação Paulista de Judô.