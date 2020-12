Morre em Botucatu o músico Fábio De Bona

O músico Fábio Ricardo De Bona, 64 anos, morreu nesta segunda-feira, dia 28. A informação foi divulgada por amigos e parentes em muitas publicações pelas redes sociais.

Consta em histórico de atendimento no Hospital das Clínicas que recentemente o músico sofreu um acidente doméstico, quando caiu de uma árvore. Na queda ele teve um trauma crânio encefálico, motivo de sua internação.

De Bona era morador do bairro Demetria e percursionista. Ele recebeu diversas homenagens pelas redes sociais, onde amigos lamentaram a morte, sempre com uma foto do músico.

“Por essa imagem que obtive no seu Facebook e que te representa enormemente, pelo seu ritmo, pela sua perseverança, pela sua alegria contagiante de viver, te homenageio Fabio De Bona meu amigo querido, com a certeza de que, na Pátria Espiritual, sem os limitadores do corpo, que vc ultrapassou como ninguém, brilhará como sempre brilhou por aqui. Vá em paz, meu querido, meu mestre. Até breve”, postou um amigo.

“Fica a eterna lembrança de um amigo e de uma pessoa a qual todos admiravam. Descanse em paz Fabio De Bona”, publicou mais um amigo no Facebook.

Ainda não há nenhuma publicação sobre velório e enterro do músico.