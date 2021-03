Morre aos 74 anos a Irmã Luzia Cazzos, da Congregação Servas do Senhor em Botucatu

A Arquidiocese de Botucatu divulgou na manhã desta quarta-feira, dia 24, a morte da Irmã Luzia Cazzos, da Congregação Servas do Senhor em Botucatu. A causa da morte não foi divulgada na nota, porém, o Acontece Botucatu obteve a informação sobre causas naturais.

O velório será hoje das 13h00 às 17h00 no Complexo Panhozzi em Botucatu. Ontem a Arquidiocese de Botucatu já tinha comunicado a morte da Irmã Renata Nogueira Rossi, 34 anos, também da Congregação Servas do Senhor.

“NOTA DE FALECIMENTO | Ir. Luzia Cazzos, da Congregação Servas do Senhor.

Neste momento de dor, saudades e Esperança na Ressurreição, a Arquidiocese de Botucatu se une aos familiares, religiosas e amigos”, diz comunicado da Arquidiocese.

O ano de 2021 está sendo de muita tristeza para o Convento Servas do Senhor. Além das Irmãs Renata e Luzia, outras três Irmãs faleceram no início do ano, vítima de Covid.