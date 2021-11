Morre a Professora Mara, primeira mulher a se tornar vereadora na história de Botucatu

Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 18, Mara Fátima Neves Pires Correia, a Mara do PT ou Professora Mara. O falecimento foi confirmado pelo Secretário de Finanças do diretório municipal do Partido em Botucatu, Everaldo Rocha.

Professora Mara, de 69 anos, tinha Alzheimer e nos últimos meses sofreu com outras complicações de saúde. O sepultamento será às 16 horas no cemitério Portal das Cruzes.

Mara fez história na política de Botucatu. Em 1982 foi eleita vereadora para um mandato de 6 anos. Foi a primeira mulher a ingressar no legislativo botucatuense, junto com Célia Canesin Anselmo.

Mara também teve participação importante no início da Guarda Municipal. Ela foi assessora da corporação de 2004, ano de implantação, até o final de 2008.

PT de Botucatu destaca em nota trajetória de Mara

O Partido dos Trabalhadores – PT de Botucatu sofreu hoje a perda de uma companheira muito querida, a Profa. Mara Fátima Neves Pires Corrêa. Neste momento de tristeza profunda queremos homenagear a sua memória. O PT tem orgulho por ter contado com sua atuação coerente, fraterna e humanista, tanto no Partido quanto na sociedade botucatuense. A vida da companheira Mara foi um exemplo de cidadã comprometida com a construção de um mundo melhor e uma cidade para todos. Mostrou isso na sua atuação como excelente professora, criativa e comprometida com a ciência. Atuou como sindicalista na APEOESP lutando pelas melhorias para a categoria e pelo aprimoramento das condições de ensino. Foi a primeira vereadora do PT, com atuação aguerrida, coerente e destacada, reconhecida por todos. Participou ativamente da luta pela criação das PLP – Promotoras Legais Populares, as “Agentes Multiplicadoras de Cidadania” que apoiam as mulheres no acesso a seus direitos, sendo reconhecida e homenageada na formatura da terceira turma. Dentre suas múltiplas atuações destaca-se seu trabalho na humanização das ações da Guarda Municipal recém-criada no governo petista, garantindo uma atuação fraterna e solidária na garantia da segurança pública. Sua passagem por este mundo está repleta de outros exemplos que mostram sua grandeza e a perda que representa sua passagem. Mara é um exemplo e uma inspiração para os que hoje continuam carregando suas bandeiras, diz nota.