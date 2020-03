Moradores fazem fila para inscrições de cursos gratuitos em Botucatu

Uma grande fila se formou em frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Botucatu na manhã desta quinta-feira (5). Moradores estão em busca de uma vaga nos cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela prefeitura.

Ao todo, são 90 vagas para o curso de soldagem e 60 para eletricidade automotiva, que serão preenchidas por ordem de chegada. As inscrições acontecem nesta quinta e sexta-feira (6), das 8h30 às 16h30.

Os cursos são uma parceria da prefeitura com o grupo Caio Induscar e o Senai. Eles têm como objetivo qualificar os estudantes para que estejam preparados para ingressar no grupo ou em outras empresas no mercado de trabalho.

As vagas são para pessoas maiores de 18 anos que tenham concluído o Ensino Médio. Os cursos serão realizados entre os meses de março a julho de 2020, no período da manhã ou à tarde.

Para as inscrições, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho fica na Rua Benjamin Constant, 161 (antiga Estação Ferroviária).