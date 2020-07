Moradores de Botucatu com covid-19 são indiciados por não cumprimento de isolamento

Os agentes de saúde de Botucatu (SP) estão visitando as casas dos moradores diagnosticados ou com suspeita de Covid-19 de surpresa para fiscalizar o isolamento social na cidade. Quem for flagrado descumprindo a medida sem um motivo plausível pode responder a processo na Justiça por crime contra a saúde pública.

Botucatu tem 155 pessoas que estão sendo monitoradas pela Guarda Civil e prefeitura, que já realizaram quatro rodadas de visitas em duas semanas. Até esta quinta-feira (2), em seis imóveis, nove pessoas já tinham sido flagradas descumprindo o isolamento social e, por isso, a prefeitura registrou boletim de ocorrência contra elas.

Segundo o secretário do Governo de Botucatu, Fábio Leite, a ação é mais uma tentativa da prefeitura para conter a disseminação do vírus na cidade, além da testagem em massa e do aumento da quantidade de leitos.

“Os endereços que têm pessoas isoladas são sorteados aleatoriamente e recebem uma visita sem horário, não só para acompanhar a saúde geral das pessoas que estão em isolamento, mas também para saber se esse isolamento está sendo cumprido”, explica o secretário.

Segundo a prefeitura, as pessoas com coronavírus ou com suspeita da doença são acompanhadas pela Central Coronavírus por telefone desde o começo da pandemia. Agora, com o monitoramento presencial, a fiscalização está mais rigorosa.

“Se for detectado que a pessoa não respeitou o isolamento determinado, é feito um boletim de ocorrência e essa pessoa vai sofrer um processo, dentro dos trâmites legais, em razão do risco à saúde pública da população”, confirma o secretário.

O morador pode relatar sintomas da Covid-19 e denunciar aglomerações ou descumprimento do isolamento social para a Central Coronavírus, através do número (14) 3811-1519.

Fonte: TV Tem/Portal G1