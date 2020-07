Moradora de Botucatu alimenta quatis com pães e prefeitura faz orientação; veja o vídeo

Um vídeo no qual uma moradora alimenta quatis com pães em Botucatu (SP) repercutiu nas redes sociais nesta semana. A prefeitura identificou o local e informou que vai orientar os moradores sobre as atitudes corretas relacionadas a esses animais silvestres.

A cena foi flagrada em um bairro da zona norte da cidade. Uma moradora joga pães para dezenas de quatis, que comem rapidamente e voltam para mata. (Veja abaixo)

Segundo a Vigilância Sanitária em Saúde, a prefeitura já identificou a moradora e o local onde a cena foi registrada. A partir disso, será feito um trabalho para orientar as pessoas sobre como agir perto de animais silvestres.De acordo com o supervisor de serviços de Saúde Ambiental em Botucatu, Valdinei Capanuci, os animais são protegidos por legislação ambiental e são muito comuns na região. No entanto, as pessoas precisam tomar cuidados porque eles podem ser agressivos e transmitir doenças.

“O ideal é que a gente nunca tente alimentar esses animais ou manuseá-los, porque podem ter um comportamento defensivo, se tornarem agressivos e acabar mordendo alguma pessoa. Todo animal silvestre também pode transmitir alguma zoonose para os seres humanos, o principal é o vírus da raiva”, explica o supervisor.

Ainda de acordo com Valdinei, os quatis podem ter sido atraídos pela grande área de vegetação que há no bairro e pelo acúmulo de lixos. Além disso, com a alimentação dos moradores, eles encontraram uma fonte de alimentação fácil.

O supervisor também alertou que o pão não faz parte da alimentação dos quatis e não vai atender todas as necessidades nutricionais deles. A prefeitura orienta que os moradores podem denunciar essas situações através do número (14) 99893-4665.

