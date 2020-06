Ministro Marcelo Álvaro deve se reunir com ministro da Casa Civil para tratar da liberação dos cassinos no país

A proposta de cassinos em resorts deve ser a pauta de uma reunião entre o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro, e o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto. A informação se tornou pública com a liberação do vídeo de uma reunião entre os ministros e o presidente Jair Bolsonaro.

Conforme a matéria publicada no portal IGaming Brazil, “Em Reunião Ministerial com Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro Defende Liberação de Cassinos no Brasil”, Braga Netto se comprometeu em marcar um encontro para debater a viabilidade do projeto com o atual ministro do Turismo.

Durante a conversa entre os membros do Governo Federal, Marcelo Alvaro ainda tomou a palavra e salientou que a permissão para resorts integrados pode ser uma alternativa para impulsionar o crescimento econômico nacional e abrir novas vagas de trabalho. De acordo com o ministro, a liberação desses estabelecimentos pode representar uma fonte bilionária de receita para os cofres públicos

“O Ministério do Turismo agora tem que ter um planejamento, um plano de atração de investimentos, que é o que gera emprego, renda, é o que ajuda, obviamente, a economia do Brasil. E, para isso, presidente, eu acredito que o momento propício nesse planejamento da retomada, discutir os resorts integrados. Não é legalização de jogos, não é bingo, não é caça-níquel, não é. São resorts integrados. Obviamente, presidente, uma pauta que precisa ser construída. Uma pauta que precisa ser construída com as bancadas da Câmara, tanto a evangélica, quanto a católica, mostrando ou desmistificando vários mitos que giram em torno disso. Nós temos a possibilidade de atrair pelo menos quarenta bilhões de dólares para o Brasil só de outorgas, de investimentos imediatos com essa pauta”, disse Marcelo Alvaro.

