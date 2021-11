Millennium marca Caio é o escolhido para operar no novo BRT Norte-Sul, em Goiânia

Os mais de 1 milhão e meio de habitantes de Goiânia, capital do Estado de Goiás, em breve poderão usufruir dos primeiros ônibus Millennium marca Caio que irão transitar pela cidade.

Os veículos foram escolhidos para compor o novo BRT Norte-Sul, uma via exclusiva destinada ao transporte coletivo de passageiros, com aproximadamente 22 km de extensão e que está em fase final de construção. Segundo informações da Prefeitura de Goiânia, todo o trecho possui semáforos inteligentes para agilizar o tráfego e tem total acessibilidade.

As seis unidades adquiridas serão conduzidas pela Rápido Araguaia e pela Viação Reunidas, empresas que já operam no sistema de transportes da cidade.

Sobre os Millennium

Com capacidade total para 102 pessoas, sendo 48 sentadas e 54 em pé e comprimento de 14 metros, os Millennium possuem embarque central e traseiro, com bloqueadores de portas que impedem que os ônibus transitem se elas estiverem abertas.

Seguindo os mais modernos sistemas de corredores exclusivos para transporte de passageiros, o sistema BRT Norte-Sul terá estações elevadas, por isso a configuração dos Millennium atende a esse e a todos os requisitos necessários para a excelência da operação. “A altura da entrada do ônibus é alinhada à plataforma, proporcionando um embarque mais seguro e confortável”, explica João Roberto dos Santos, gerente de engenharia da Caio.

Para total acessibilidade, os ônibus contam com rampas móveis de acesso a cadeirante e pessoas com dificuldades de locomoção. No salão interno há espaço reservado para cadeira de rodas e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

Também possuem itinerários eletrônicos em diferentes pontos da carroceria para melhor visualização. O ar-condicionado e as barreiras aos efeitos solares dos vidros na cor fumê, proporcionam mais conforto térmico aos passageiros durante as viagens.

Os veículos são equipados com o que há de mais moderno em recursos tecnológicos, como sistema Multiplex, preparação para microcâmeras e validadores eletrônicos.

Assessoria de Imprensa Grupo Caio

