Milhares de veículos devem circular pelas estradas da região de Botucatu durante o Carnaval

As estradas da região ficarão lotadas durante o Carnaval. Rodovias estaduais, de concessão ou não, além de estradas vicinais em Botucatu, devem registrar intenso fluxo a partir da manhã desta sexta-feira, dia 25.

A concessionária Rodovias do Tietê divulgou sua estimativa, mas tradicionalmente uma média de 400.000 veículos trafegam todos os anos pelo corredor Marechal Rondon Leste, sob sua concessão. O maior movimento deve ser na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), entre Tietê, Botucatu e Bauru, com cerca de 300 mil veículos circulando.

Já pela Castello Branco, mais de 779 mil veículos devem circular pelo Sistema Castello-Raposo, entre 0h de sexta-feira (21) e 24h de quarta-feira de Cinzas (26), período do carnaval 2020, de acordo com a concessionária ViaOeste, responsável pelas rodovias.

O maior movimento esperado é na Rodovia Castello Branco (SP-280), principal ligação para os municípios de Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Bofete, Pardinho, Itatinga, Iaras e Águas de Santa Bárbara. A previsão é que 374 mil veículos passem por este trecho.

A Operação Carnaval terá início à 0h00 desta sexta-feira e seguirá até às 23h59 do dia 2 (quarta-feira).

Na Rodovia João Mellão (SP-255), região de Avaré, devem trafegar aproximadamente 50 mil veículos.

Horários de maior movimento nas rodovias

25/02/2022 (Sexta-feira) | 14h às 22h – Sentido interior;

26/02/2022 (Sábado) | 6h às 14h – Sentido interior;

01/03/2022 (Terça-feira) | 14h às 22h – Sentido capital;

02/03/2022 (Quarta-feira) | 6h às 14h – Sentido capital.

Os motoristas devem evitar os horários de maior movimento.

Estradas dentro Botucatu

Estradas que dão acesso à Botucatu também devem ter aumento no fluxo de veículos já nesta sexta, dia 25, como a Rodovia João Hipólito Martins – Castelinho (SP-209), além da Vicinal Alcides Soares, que liga o Distrito de Vitoriana à Botucatu, sendo caminho também para os bairros Mina, Alvorada da Barra e Rio Bonito. Vale lembrar que essa via está em obras, ou seja, atenção redobrada.

Polícia Militar e Guarda Municipal devem fiscalizar com mais rigor as vicinais de Botucatu. Há muita preocupação com turistas e frequentadores da Mina e Rio Bonito.

Os motoristas irão se deparar com um policiamento reforçado nas rodovias estaduais. Durante o Carnaval a Polícia Rodoviária irá intensificar a fiscalização nas estradas para coibir as infrações de trânsito e evitar acidentes.

