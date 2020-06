Meteorologia aponta para inverno mais seco e quente do que o normal

Inverno começa neste sábado, dia 20 (Foto Acontece Botucatu)

O inverno começa neste sábado, 20. Apesar de a previsão do tempo indicar temperaturas acima da média, os produtores devem ficar atentos às ondas de frio, alerta o meteorologista Celso Oliveira, da Somar.

A tendência é termos apenas duas fortes ondas de frio entre julho e agosto. O grande espaçamento entre os eventos deixará a temperatura mais elevada que o normal no Sul, Centro-Oeste e boa parte do Sudeste.

O inverno começa à 18h44 (hora de Brasília) do sábado, 20. Neste momento, o hemisfério Sul recebe a menor quantidade de energia proveniente do Sol e marca o dia mais curto do ano (solstício de inverno), enquanto o hemisfério Norte recebe a maior quantidade de energia e o dia mais longo (solstício de verão).

As últimas simulações indicam chuva inferior à média neste inverno numa faixa que vai do Pantanal até São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina, algo que traz preocupação quanto ao nível de reservatórios para abastecimento e geração de energia.

Como se comportou este outono

O outono de 2020 ocorreu com neutralidade climática no oceano Pacífico, mas com viés mais frio. Foi diferente do outono do ano passado, que foi marcado pelo fenômeno El Niño e águas mais quentes. Esta estação, que está para encerrar no próximo fim de semana, começou com seca e calor, mas terminou com chuva e frio no Sul do Brasil.

As temperaturas mínimas ficaram entre a média a ligeiramente abaixo da média no centro-sul do País, de forma geral. No Norte e Nordeste, ficaram acima da média. Durante as tardes, as máximas ficaram acima do normal na maior parte da Região Sul, com caracterização até de um veranico no Rio Grande do Sul e também em São Paulo, Mato Grosso do Sul e leste do Nordeste. Em outras áreas, temperaturas ficaram entre o normal a ligeiramente abaixo do normal.

Informações do Canal Rural