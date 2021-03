Mercado brasileiro de software vem crescendo a cada ano segundo ABES

Imagem: Christina Morillo no Pexels

Um estudo feito pela Associação Brasileira das Empresas de Software – ABES em conjunto com o IDC Brasil entre os anos de 2005 e 2019 revelou, principalmente quanto aos últimos três anos do referido estudo, um crescimento considerável do setor de TI no Brasil, especificamente quanto aos mercados de software, hardware, serviços e exportações do ramo.

No ano de 2019, sobretudo, o aumento se deu de forma bastante significativa, pois fora verificado um crescimento de 10,5% no Brasil, atingindo o montante de R$ 16,7 bilhões de movimentações, enquanto que, em escala global, o crescimento fora de 5%.

Observou-se, ainda, que esse crescimento nacional no ano de 2019 representou um número superior à média mundial, tendo em vista que, do crescimento global de 5% do setor de TI, o Brasil caracterizou 1,8% do mercado mundial e 40,7% somente do mercado latino-americano.

Por outro lado, em 2019 o estudo também demonstrou que o resultado positivo se deu primordialmente no âmbito do mercado interno, uma vez que no cenário externo o Brasil perdeu sua posição para Austrália, indo para a 10ª posição no ranking global do mercado de TI, em razão da demasiada valorização do dólar quando em comparação com o real.

Quanto ao mercado de software e serviços, o Brasil também perdeu posição, indo da 9ª para a 11ª, sucumbindo para os países Holanda e Itália. Em contrapartida, o setor de software foi o responsável pelo crescimento mais exorbitante do ano de 2019, bem como o de software e serviços de exportação, da ordem de, respectivamente, 16% e 29%, aumento que se deu em razão da constituição de empresas por pessoas advindas das fábricas de software, bem como pela procura das empresas brasileiras de software por levarem seus produtos e desempenho para o exterior.

Além disso, com os avanços tecnológicos e o crescimento expressivo do mercado de TI, a computação em nuvem e equipamentos, tais como smartphones e notebooks, também apresentaram seus destaques, conforme o supracitado estudo da ABES, afinal, nos dias atuais, cada vez mais surge a necessidade de uma tecnologia rápida e eficaz, que aprimora a utilização do tempo e facilita a vida dos usuários, seja por um aplicativo de banco, de compras, de compartilhamento de arquivos e documentos, dentre outros.

Ocorre que esse aumento e a utilização desenfreada de tais aparatos tecnológicos faz emergir o receio de acidentes e intercorrências que podem acontecer e acarretar, por exemplo, na exclusão e perda permanente de arquivos, documentações e informações importantes dos usuários, afinal, o meio digital também está sujeito a apresentar falhas e trazer transtornos, seja por falha humana ou defeito do próprio sistema.

A pandemia e sua influência no mundo digital

Outrossim, vale ressaltar que o mundo, desde de dezembro de 2019, vem sendo surpreendido pela pandemia causada pela nova variante do coronavírus, a COVID-19, doença infecciosa surgida na cidade de Wuhan, China, e que se espalhou rapidamente pelo mundo, fator que acarretou na acentuada e necessária migração de vários produtos e serviços do mundo físico para o mundo digital, graças a medidas governamentais de restrição que proibiram a funcionalidade normal de comércios, bem como a circulação de pessoas.

Consequência deste fator natural, além do aumento do consumo de produtos dos diversos setores do comércio pela plataforma virtual, grande parte da população e empregadores passaram a adotar o modelo de trabalho “home office”, fazendo-se necessário a implementação de programas e softwares importantes para armazenamento e compartilhamento de dados, logo, o investimento em estrutura de TI precisou e precisa ser intensificado pelas diversas repartições do mercado mundial.

O crescente armazenamento de dados e a necessidade de alternativas para resguardá-los

Deste modo, considerando que cada vez mais o meio digital se faz presente na vida das pessoas de forma vultuosa, seja por uma obrigação consequente da situação hodierna do planeta ou por uma tendência lógica da evolução tecnológica, bem como pensando nas problemáticas que advém da ascensão digital, a tecnologia atual precisa ser constantemente atualizada e aprimorada, de forma a criar facilidades que permitam a segurança digital e a preservação dos dados dos usuários.

Assim, com o crescimento da criação e consumo de softwares e pensando na necessidade de se ter segurança sobre aquilo que é depositado na memória digital, empresas desenvolveram programas que agem para impedir a perda de arquivos importantes, de forma a resgatá-los por intermédio da recuperação de HD.

Como ferramenta desenvolvida especificamente para esta problemática, o Wondershare Recoverit se apresenta como uma excelente, eficaz e segura opção de software destinado à restauração dos dados perdidos, trabalhando na recuperação de disco rígido.

O Recoverit conta com uma versão gratuita e tem como objetivo recuperar tipos variados de dados contidos no computador, sejam esses documentos, fotos, vídeos, áudios, e-mails e diversos outros arquivos e, por mais incrível que pareça, recuperar dados perdidos é mais fácil do que parece e o site do Wondershare Recoverit ainda conta com instruções fáceis e inteligíveis, além de um suporte online pronto para atender o usuário.

O Recoverit foi desenvolvido para recuperar dados que foram enviados para a lixeira erroneamente, ainda que excluídos de maneira permanente, dados do disco rígido, além daqueles contidos em cartão de memória, pen drive, câmera digital e também filmadora.

Se o usuário tiver excluído arquivos por meio de formatação ou mesmo que tenha os perdidos após ter seu disco rígido corrompido ou, ainda, sofrido algum ataque de softwares maliciosos ou falhas sistêmicas, o programa será plenamente eficiente para a resolução do problema e recuperação completa das memórias perdidas.

Funcionalidades específicas de recuperação do software Wondershare Recoverit

Será possível, portanto, dentre as funcionalidades do Wondershare Recoverit, realizar uma recuperação de reciclagem, que servirá para:

– Reaver os dados excluídos permanentemente da lixeira; a recuperação do disco rígido e partição após formatação ou exclusão de partição;

– Recuperação de dispositivos externos, voltada para resgatar dados de armazenamento do HD de notebooks e computadores, seja em HD externo, SSD ou, ainda, USD e cartão de memória;

– Recuperação de dados após danos causados por ataques de vírus; recuperação de dados do HD após falhas de sistema e possíveis bloqueios que impedem a inicialização do dispositivo;

– Recuperação geral, direcionada para resgatar todos os dados perdidos de forma integral.

Por fim, ressalta-se que o Recoverit poderá ser utilizado por usuários dos sistemas operacionais Windows e Mac, conforme disponibilidade existente no site. Assim, basta acessar o site da Wondershare Recoverit e seguir o passo a passo delineado na plataforma do site e reaver seus dados perdidos com facilidade e eficácia.