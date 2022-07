Menino de 7 anos de Botucatu surpreende coletores de lixo com homenagem em carta

Carta com desenho e mensagem de admiração ao trabalho dos coletores — Foto: Piettro Henrique Vicente/Arquivo pessoal

“Coletores, amo o trabalho de vocês”, começa a cartinha enviada nos últimos dias pelo pequeno Piettro Henrique Vicente, de 7 anos, aos coletores de lixo que atendem o bairro Convívio em Botucatu (SP).

“Um trabalho lindo, que tem que tratar com muito carinho”, segue o menino no papel onde também consta um desenho do caminhão da coleta feito por ele.

A mãe de Piettro, Giane Vicente, contou ao g1 que o garoto é fã dos coletores de lixo desde os dois anos de idade. Desde então, de segunda, quarta e sexta-feira, quando o caminhão da coleta passa no bairro, Piettro veste um uniforme parecido com o dos trabalhadores e se prepara para recebê-los.

“Desde que o Piettro era bem pequeno, nós temos o hábito de sentar na frente de casa e ele passou a ver os coletores trabalhando, até que fez amizade com eles”, conta a mãe.

Quem recebeu a cartinha assinada por Piettro foi a motorista do caminhão de coleta, Simone Duarte, que atua no ramo há cerca de dez anos. De acordo com ela, não são raros os casos de crianças que se mostram fãs dos trabalhadores do caminhão da coleta.

“Para algumas crianças, os coletores são verdadeiros heróis. Tem uma criança aqui de Botucatu que gosta tanto dos coletores que pediu para os pais fazerem uma festa com temática da coleta”, conta a motorista.

A criança que teve a festa temática é o Isaque Pereira Rosa, de 4 anos. O menino é filho de Cristiano Ceará Rosa, que é motorista do caminhão de coleta do lixo há quatro anos, e também já atuou como coletor por nove anos.

“Meu filho sempre me viu trabalhando como motorista. Ele não pode ver o caminhão da coleta que fica doido. Não tem dinheiro que pague essa admiração”, declara Cristiano.

Piettro Henrique Vicente é fã dos coletores — Foto: Arquivo pessoal

