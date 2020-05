Membros de Igreja fazem homenagens aos profissionais de saúde em saída de Hospital em Botucatu

Uma cena tocante na saída do campus da Unesp em Rubião Junior no fim da tarde desta terça-feira, 12. Diversas pessoas se posicionaram no início da Rodovia Domingos Santori, sentido Botucatu, com cartazes de agradecimento aos profissionais do Hospital das Clínicas que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus.

A ação é da Igreja Assembleia de Deus Ipiranga de Botucatu. Frases como “Ainda dá Esperança”, “Estamos Aqui Para te Abençoar”, entre outras, tocaram os mais diversos profissionais.

“Fiquei muito emocionado. Achei muito legal a ação deles e merece todo nosso respeito”, disse o Médico Claudio Miranda, Gerente de Relacionamento do HCFMB.

“Eu fiquei muito tocada. Emocionante o reconhecimento dessas pessoas e fiquei com vontade me juntar a eles”, disse uma leitora do Acontece Botucatu.

“Eles não sabiam quem eram essas pessoas. Mas sabiam que, se elas entravam ou saíam de um Hospital, o motivo era valioso. E em seu coração, sentiram que deveriam dar força, carinho e esperança a quem estava ali, por que qualquer motivo fosse. O nosso agradecimento à essas pessoas que em um momento tão delicado e de união, colocaram o HC e as pessoas que estão nele em seus pensamentos e orações”, escreveu o HC em nota no Facebook.