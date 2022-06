Mega-Sena deste sábado sorteia prêmio de R$ 4 milhões

Tânia Rego/Agência Brasil

O Concurso 2.488 da Mega-Sena, que será realizado hoje (4) à noite em São Paulo, deverá pagar o prêmio de R$ 4 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

Uma aposta simples, do Rio de Janeiro, levou o prêmio principal do último concurso (2.487), realizado quinta-feira (2), no valor de R$ R$ 3.681.934,21. Além deste sábado, houve sorteios nesta semana na terça (31) e quinta (2).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Para a aposta simples, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade é de 1 em 10.003.

Agência Brasil

Compartilhe esta notícia