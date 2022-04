Mega-Sena deixa 44 novos milionários em SP e revolta quem ficou fora de bolão de empresa: ‘choram sem parar’

Prêmio saiu para trabalhadores de uma empresa portuária localizada no litoral de São Paulo. Vencedores exibiram o bilhete premiado nas redes sociais.

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, amanheceu, neste domingo (3), com dezenas de novos milionários. Uma aposta no concurso 2468 da Mega-Sena, que teve os números sorteados na noite do último sábado (2), premiou 44 pessoas em R$ 2.786.981,17 cada uma. O valor total do prêmio foi de R$ 122,6 milhões.

Segundo apurado, a aposta, que foi registrada como um bolão de 44 cotas na lotérica Santo & Santo, localizada na Rua Xavier Pinheiro, no bairro Vila Mathias, foi feita por volta das 12h do dia do sorteio. Vários funcionários de uma empresa de logística portuária localizada na cidade estão entre os vencedores.

Segundo um dos vencedores, que preferiu não se identificar por motivos de segurança, alguns trabalhadores da empresa que deixaram de participar do bolão estão “aos prantos e choram sem parar”. Na empresa, cerca de 60% dos premiados foram homens e 40% mulheres.

Cada vencedor gastou R$ 17,18 para participar de dois jogos com nove números no total. Os números sorteados foram: 22 – 35 – 41 – 42 – 53 – 57. Os vencedores ainda apostaram no 06, no 13 e no 46, que acabaram não sendo necessários para que a aposta fosse vencedora. Com isso, multiplicaram o valor apostado em mais de 162 mil vezes.

Entre os moradores da cidade, as brincadeiras não demoraram para começar. Pelas redes sociais, dezenas de pessoas avisaram que, na próxima segunda-feira (4), estarão enviando currículo para a empresa onde os ganhadores trabalham, já que, segundo eles, muitos deverão pedir as contas para curtir a bolada da Mega-Sena.

Além da aposta de Santos, 267 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 34.158,18. Outras 20.734 acertaram a quadro e deverão receber R$ 628,38.

Fonte: G1

