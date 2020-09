Médicos peritos voltam a atender no INSS de Botucatu

A agência do INSS de Bauru (SP) realizou cerca de 200 atendimentos desde que foi reaberta. Os médicos peritos retornaram ao trabalho nesta terça-feira (22), depois que a unidade passou por vistoria e foi considerada apta para funcionar, segundo a associação da categoria.

De acordo com o INSS, no centro-oeste paulista, as agências de Bauru, Botucatu, Lins e Jaú estão aptas para oferecer o serviço de perícia médica.

Em Bauru e Botucatu, os médicos peritos compareceram ao trabalho e atenderam normalmente nesta terça-feira (22). No entanto, em Lins e Jaú os médicos não atenderam. Segundo o INSS, essas agências devem voltar a atender nesta quarta-feira (23).

Enquanto isso, muitos segurados que tinham a perícia agendada ficaram sem atendimento neste período. O INSS informou que fará reagendamentos automáticos e avisará ao segurado através de ligações.

Em Bauru, há horários disponíveis para a próxima segunda-feira (28). Quem ainda não fez o agendamento pode fazer pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Perícias prejudicadas

As perícias médicas são necessárias para permitir que os trabalhadores recebam auxílio, retornem ao trabalho ou consigam a aposentadoria. No entanto, esse serviço ficou prejudicado durante a pandemia de coronavírus.

A situação é fruto da queda de braço entre os médicos e o Governo Federal. Para a associação dos peritos, faltam medidas de segurança para retomar os atendimentos na pandemia, mas para a Secretaria de Previdência, esses profissionais já deveriam estar trabalhando.

Em São Paulo, a Justiça Federal chegou a suspender a reabertura das agências em todo o estado, atendendo a um pedido do sindicado da categoria. Com isso, atendimentos que já tinham sido agendados foram cancelados.

