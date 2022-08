McDia Feliz terá programação especial em Botucatu no sábado (27); confira

Neste ano, o mês de agosto tem sabor de solidariedade: coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e, em Botucatu, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), a campanha do McDia Feliz 2022 será realizada no próximo sábado, 27 de agosto.

Neste dia, toda a renda arrecadada com a venda do sanduíche Big Mac nos dois restaurantes Mc Donald´s de Botucatu – na Av. Dr. Vital Brasil e no Shopping Botucatu – será revertida para o Projeto Diagnóstico Precoce edição 2022, Um Caminho para Cura, que visa a capacitação de profissionais da educação da rede municipal de ensino de Botucatu e de alunos do HCFMB no diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil,

Os lanches custarão R$ 18 e poderão ser adquiridos no sábado, no balcão de cada restaurante. O dia contará com uma programação super especial. Confira e participe!

Programação Shopping Botucatu

12h – Apresentação do Estúdio de Dança Cynthia Denadai

13:30 – Apresentação musical – Caipiras da Cuesta

14:35 – Grupo de Dança Jack Roda 15h – Acústico SC

17h – Marquinhos Sanfoneiro com participação de Thiago Bertoloto

18h – Apresentação de Dança Projeto Bethel

19h30 – Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências de Botucatu (OFIBB)

20h40 – ProjetoVentre Vida

Programação McDonald ´s Vital

11h às 18h – Kombi Educativa Cupcake

Espaço Saúde UniFSP

Espaço de apoiadores LP Net e Proeste

Trupe de palhaços

12h e às 17h – Música com Maestro Franklin

