McDia Feliz Botucatu 2020 arrecada quase R$ 55 mil para diagnóstico precoce do câncer infantil

Campanha é coordenada, na cidade, pela Famesp em parceria com o Hospital das Clínicas de Botucatu

Em 2020, o McDia Feliz Botucatu arrecadou R$ 54.926,40, quantia resultante da venda dos sanduíches Big Mac, doados pelos restaurantes McDonald’s da cidade no dia da campanha, e das camisetas promocionais com a marca McDia Feliz, além da generosidade de pessoas físicas e jurídicas.

A campanha é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e, em Botucatu, pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

Todo o valor arrecadado na cidade (descontando os impostos, no caso do sanduíche) será destinado para a capacitação de médicos da Rede Básica nas 30 cidades que compõem as regiões do Pólo Cuesta e do Vale do Jurumirim sobre o câncer e seu diagnóstico precoce.

Geralmente promovida em agosto, a campanha em 2020 foi adiada para o último dia 21 de novembro, em virtude da pandemia. Os restaurantes do McDonald’s em Botucatu, na Av. Vital Brasil e no Shopping Botucatu, cumpriram todas as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus para vender os sanduíches. Para mobilizar a população, uma carreata também foi realizada neste dia, percorrendo algumas ruas da parte central da cidade.

Guto Albano, coordenador do McDia Feliz em Botucatu, destacou a participação de todos que contribuíram para a campanha. “Agradeço imensamente a participação de todos os voluntários, das pessoas que adquiriram o Big Mac, dos funcionários McDonald’s e de nossos parceiros que nos ajudaram no sucesso da nossa campanha, mesmo nesse período em que vivemos”.

Para Paulo Nogueira, franqueado da rede na cidade, o investimento no diagnóstico precoce do câncer infantil é a realização de um sonho pessoal antigo que vai coroar, em 2021, os 20 anos do McDia Feliz na cidade. “Botucatu sempre foi muito participativa na campanha, tanto pela solidariedade das pessoas quanto pelo grande esforço do HC e da Famesp. Apesar do ano complicado que tivemos em razão da pandemia, a cidade colaborou para chegarmos a quase R$ 55 mil arrecadados. Parabéns a todos e que venham os próximos 20 anos”.

Assessoria HCFMB