McDia Feliz 2021 será no dia 23 e com renda revertida para capacitar médicos da rede básica de Botucatu e região

Arrecadação servirá para capacitar médicos da rede básica de Botucatu e região

Há 20 anos, todo segundo semestre em Botucatu tem sabor de solidariedade, e a cidade descobriu que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Neste ano de 2021, por conta da pandemia, o McDia Feliz, tradicionalmente realizado em agosto, será no dia 23 de outubro.

A campanha é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e, em Botucatu, pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

Nesse dia, todo o valor arrecadado com a venda do sanduíche Big Mac (descontados os impostos) será revertido para capacitar médicos da rede básica nas 30 cidades que compõem as regiões do Pólo Cuesta e do Vale do Jurumirim. Os restaurantes do McDonald’s em Botucatu ficam na Av. Vital Brasil e no Shopping Botucatu e estarão o dia todo vendendo os sanduíches, cumprindo todas as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

Os tíquetes custam R$ 17,00 e já podem ser adquiridos antecipadamente com os voluntários ou pelos telefones (14) 3811-6069 ou (14) 99136-5696. Em breve, outros produtos promocionais da campanha estarão disponíveis. O pagamento pode ser em dinheiro, nos cartões de crédito / débito ou ainda pelo PIX, com a chave [email protected]

Em 2020, o McDia Feliz Botucatu arrecadou R$ 54.926,40, quantia resultante da venda dos sanduíches Big Mac, doados pelos restaurantes McDonald’s da cidade no dia da campanha, e das camisetas promocionais com a marca McDia Feliz, além da generosidade de pessoas físicas e jurídicas.

Fonte Jornal HCFMB