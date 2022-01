McDia Feliz 2021 arrecada mais de R$ 84 mil para tratamento do câncer infanto-juvenil em Botucatu

R$ 84.127,35 – este foi o valor arrecadado pela campanha MC Dia Feliz 2021. A quantia é resultante da venda dos sanduíches Big Mac, doados pelos restaurantes McDonald’s de Botucatu no dia da campanha, e das camisetas promocionais com a marca McDia Feliz. Ao todo, foram 5.240 lanches Big Mac vendidos.

A arrecadação será revertida para capacitação do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil de aproximadamente 500 alunos de Medicina e Enfermagem de Botucatu e Região.

A iniciativa permitiu que mais de 1000 crianças de Botucatu e região fossem beneficiadas com as doações feitas pelos Clubes de Serviço, Instituições Sociais e Empresários.

O MC Dia Feliz é coordenado nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e, em Botucatu, pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

Guto Albano, coordenador do McDia Feliz em Botucatu, destacou a contribuição de todos para a campanha. “Agradeço muito a participação dos voluntários, das pessoas que adquiriram o Big Mac, dos funcionários McDonald’s e dos demais parceiros que nos ajudaram no sucesso da nossa campanha, mesmo nesse período difícil em que vivemos”.

O franqueado do MC Donalds Botucatu, Paulo Nogueira, salientou que “mais uma vez a região mostra a vocação para ajudar nossa campanha.”. Segundo o empresário, as vendas do Big Mac, per capita, estiveram acima da média.

“Vale lembrar o apoio e dedicação da turma coordenadora da FAMESP para alcançar esses resultados ano após ano. São incansáveis”, finaliza Paulo.

Assessoria HCFMB

Compartilhe esta notícia