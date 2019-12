Maurício Mattar tem alta de Hospital em Botucatu após infarto

O ator e músico Maurício Mattar teve alta do Hospital das Clínicas de Botucatu (SP) na manhã desta terça-feira (17). Ele foi internado depois de sofrer um infarto, na madrugada de segunda-feira (16), em Bauru (SP).

Segundo a assessoria de imprensa do artista, Maurício será encaminhado a um hospital particular de São Paulo para realizar mais uma bateria de exames.

O artista também foi submetido a um cateterismo no Hospital das Clínicas e, de acordo com a unidade, nenhuma alteração foi constatada durante o procedimento.

A informação também foi divulgada pela assessoria do artista, que comemorou a boa notícia, e informou que não será necessária nenhuma cirurgia, somente “mudança de hábitos”.

“Foi detectada uma pequena obstrução, mas nada grave, não sendo necessária nenhuma cirurgia, apenas mudanças de hábitos”, disse a assessoria.

Infarto

Maurício Mattar foi internado no Hospital Estadual de Bauru na madrugada de segunda-feira após sofrer um infarto, que foi confirmado pela assessoria do hospital. Durante a tarde, ele foi transferido para Botucatu para realizar o cateterismo.

A assessoria do artista informou que Mattar foi para Bauru para cumprir a agenda de trabalho e que, durante o período em que estava na cidade, começou a se sentir mal e procurou atendimento médico. A equipe fez alguns exames e descobriu que Mattar estava sofrendo um infarto.

Ele foi atendido primeiramente na Unidade de Pronto Atendimento do Geisel e depois foi levado para o HE. Durante o atendimento em Bauru, o ator chegou a tirar uma selfie com as socorristas do Samu.

Fonte: portal G1