Maurício Mattar fala sobre atendimento que recebeu em Botucatu após infarto: ‘Muita gratidão’

Ator e músico publicou um vídeo nesta sexta-feira (19) em sua conta no Instagram e na mensagem agradeceu os médicos de Bauru e Botucatu. Mattar se recupera em casa, no Rio de Janeiro, após cateterismo e bateria de exames.

O ator e músico Maurício Mattar agradeceu, em uma publicação feita nesta sexta-feira (20) em sua conta no Instagram, o atendimento que recebeu nos hospitais de Bauru e Botucatu (SP) após ter sofrido um infarto na madrugada da última segunda-feira (16).

No vídeo, Maurício agradece todas as mensagens de apoio e afirma que está bem e se recuperando em casa.

“Agradeço todos que fizeram correntes de orações e com muita fé e positividade mandaram mensagens para mim. Muita gratidão. Eu estou bem, passei por um procedimento cardíaco fortíssimo, uma bateria de exames, enfim, tudo para que eu pudesse estar hoje falando com vocês.”

Na postagem que acompanha o vídeo, ele também agradece a equipe médica. “Muito obrigado principalmente aos médicos cardiologistas e toda a equipe da UPA Geisel Bauru, Hospital Estadual Bauru, hospital de Botucatu e ao Incor SP. Parabéns à eficiência de todos”, diz na mensagem.

O artista ainda ressalta que continua com as medicações e que agora deve fazer algumas mudanças nos hábitos de vida.

Infarto

Maurício Mattar foi internado no Hospital Estadual de Bauru (SP), na madrugada de segunda-feira (16), após sofrer um infarto.

A assessoria do artista informou que Mattar foi para Bauru para cumprir a agenda de trabalho e que, durante o período em que estava na cidade, começou a se sentir mal e procurou atendimento médico. A equipe fez alguns exames e descobriu que Mattar estava sofrendo um infarto.

Ele foi atendido primeiramente na Unidade de Pronto Atendimento do Geisel e depois foi levado para o HE. Durante o atendimento em Bauru, o ator chegou a tirar uma selfie com as socorristas do Samu. (Veja abaixo).

Durante a tarde de segunda-feira, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu (SP), para fazer um cateterismo. De acordo com a unidade, nenhuma alteração foi constatada durante o procedimento.

“Foi detectada uma pequena obstrução, mas nada grave, não sendo necessária nenhuma cirurgia, apenas mudanças de hábitos”, disse a assessoria logo após o procedimento.

O ator teve alta do HC na manhã de terça-feira (17), mas foi levado para o Incor, em São Paulo, onde passou por uma bateria de exames e recebeu alta no dia seguinte.

Antes da transferência para Botucatu, o hospital de Bauru divulgou um vídeo de agradecimento do cantor aos fãs e às equipes médicas que o atenderam:

Em uma postagem no Instagram, muitos fãs deixaram mensagens de carinho e desejaram melhoras ao artista.

Maurício anunciou recentemente o nascimento da sua quarta filha. Chamada de Ilha, a menina nasceu no final de outubro, dia 21, fruto do relacionamento com Shay Dufau.

Fonte: G1