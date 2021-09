Matando no Peito, com Zé Airton – 18/09/2021

=RECORDAÇÃO ANOS 50=

Pelas duas fotos anexas que nesta oportunidade publicamos temos a imensa satisfação de recordar das partidas futebolísticas de confraternização acontecidas em nossa cidade entre PROFESSORES X ALUNOS na década dos anos 50 do século passado.

Na foto número 1 posa a equipe dos Professores, assim alinhada:

DE PÉ: JAIRO – NANDO – JAYME CASSETARI – NELSON PEREIRA – JAIR – JONAS ALVES – ZIP e o CID GUELLI (técnico).

ABAIXADOS: GASTÃO DAL FARRA – CUTER – ELIAS FERRARI – ALCEU POTIENS – VALDOMIRO CURY e o CARLOS BAUER.

Na foto 2 temos a formação dos Alunos assim definida:

DE PÉ: LULA – TIDO LOPES – ZÉ BACHI – ELIAS – REINALDO STOCCO – ZÉ PATROCÍNIO e o RICARDO SARTORI.

ABAIXADOS: TINHO GODOI – DADO PERCÁRIO – DANZIATO – SHIRLEY LESSA e o JOEL SPADARO.

Com o devido respeito, somente em tom de sadia brincadeira, podemos afirmar que nos bancos escolares de nossas salas de aula muito nos ensinaram pois eram nossos excelentes Mestres, entretanto nas quadras e gramados esportivos muito aprendiam pois ali eram disciplinados alunos…

Nossos prezados amigos Professores que estiveram nos dois lados dessa balança, ou seja, jogaram tanto como alunos e também como professores podem muito bem confirmar essa nossa observação…

Não é vero prezados Professores Bahige Fadel; José Maria Leonel; Zeco Serrão; Benedito Gamito e uma infinidade de outros mais?

=RELEMBRANDO – FAMOSO BAC – 1981=

Na foto anexa que nos foi enviada pelo prezado amigo ZÉ FERNANDES, a quem agradecemos, podemos relembrar do plantel completo do BOTUCATU ATLÉTICO CLUBE, famoso BAC, que esbanjando categoria conquistou o título de CAMPEÃO DO TORNEIO RADIALISTA DO ANO DE 1981, diga-se de passagem, Torneio esse patrocinado pela Liga Botucatuense de Futebol e disputado por todas as equipes nela filiadas…

Como novidade podemos observar a identificação dos participantes tendo seus nomes grafados sob suas imagens…

EM PÉ: ONOFRE – ROSINHO – PORTUGUÊS – BI – FERNANDO – AGENOR – JORGE AGUIAR – CARLOS – LECO e o SERRÃO.

ABAIXADOS: MINEIRO – PIÁ – CARLINHOS – JOÃO CHAVARI – COCADA – PARDAL – MARINHO e o CHICO AGUIAR.

Bons e velhos tempos de nossa juventude!!!

=NOSSOS ESTUDANTES – TIME DOS ESTUDANTES DA ITE=

É uma satisfação imensa para quem o faz e também para quem dela participa quando através de foto, relembramos época áurea da vida esportiva de jovens botucatuenses.

Assim acontece com a foto anexa quando apresentamos a moçada que compunha e equipe futebolística do ÔNIBUS – ITE – 1984 que posa assim alinhada:

Em pé: CLEMENTE RONCARI – ETO – BENE – DU TORRES – MARQUINHO ALVARENGA – CABELO e MARCELO LANHOSO.

Abaixados: GUILHERME – MIGUELZINHO GALVANI – PLININHO GENTA – MAURO SÉRGIO (o BILO) – PAULO BUCHIGNANI e LÔ FIUZA.

Tempos memoráveis da vida de estudante…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE O PIRATA NÃO PODE JOGAR FUTEBOL?

R – PORQUE ELE É PERNA DE PAU…

=FRASE DA SEMANA=

“NÃO VIVA PARA QUE SUA PRESENÇA SEJA NOTADA, MAS SIM PARA QUE SUA FALTA SEJA SENTIDA”.

=EPÍLOGO=

“DEPOIS DA MAIS LONGA NOITE APARECE O MAIS BELO AMANHECER, ESPERE-O SEMPRE CONFIANTE”.