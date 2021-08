Marinha divulga editais de concursos para preenchimentos de vagas

Vagas são para o Quadro Técnico de Praças da Armada para o sexo masculino e Corpo Auxiliar de Praças voltados para ambos os sexos

Saiu o edital do concurso para o Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA), voltado para candidatos do sexo masculino, com nível médio técnico em Mecânica ou Eletroeletrônica, com idade entre 18 e menos de 25 anos no dia 1º de janeiro de 2022, entre outros requisitos. São 20 vagas para atuação na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha.

Os rendimentos após a formação é de R$5.699,25, já com adicionais, referentes à graduação de Terceiro-Sargento.

As inscrições serão aceitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br entre os dias 24/08/2021 e 26/09/2021. A taxa será de R$ 70. Este concurso conta com diversas etapas e dura cerca de um ano e meio de formação.

Há provas objetivas com questões da área profissional e redação. Além disso, há ainda os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Câmara Hiperbárica (CH), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD) e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Além disso, há o Curso de Formação de Sargentos para o QTPA e o Curso de Subespecialização de Submarinos para Praças. A Marinha também abril o edital para o concurso para o Corpo Auxiliar de Praças (CAP), para 40 vagas de nível médio técnico. Os rendimentos iniciais após o Curso de Formação (CF) é de R$3.126,13 já com todos os adicionais, referentes à graduação de Cabo.

O certame é voltado para ambos os sexos, para quem tem menos de 25 anos no dia 1º de janeiro de 2022, para quem tem nível médio técnico completo em uma das áreas exigidas no edital, entre outros requisitos.

Os interessados devem acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br e ler o edital por completo. Entre os dias 08/09/2021 e 26/09/2021, as inscrições estarão abertas. A taxa é de R$ 60 reais e deverá ser paga até dia 30 de setembro no horário bancário.

O concurso será feito por meio de provas objetivas, com 50 questões de Conhecimentos Profissionais e uma redação. Os aprovados serão convocados para os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Verificação de Documentos (VD), Avaliação Psicológica (AP) e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Contato: [email protected]

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br