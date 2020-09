Mais um Tamanduá-bandeira morre atropelado na Gastão Dal Farra em Botucatu

Um Tamanduá-bandeira morreu atropelado na manhã deste sábado, dia 05, na rodovia Gastão Dal Farra em Botucatu. De acordo com o que foi passado ao Acontece Botucatu, o fato ocorreu no km 06 da via, perto da saída para Véu de Noiva e Parque Laguna e Colônia Santa Mariana.

Segundo informações, o animal atravessou a pista e o motorista não conseguiu desviar. Infelizmente o animal não resistiu e morreu no local após agonizar por alguns minutos.

No dia 18 de agosto uma fêmea da mesma espécie também morreu atropelada praticamente no mesmo local. Na oportunidade o animal foi encontrado pelos moradores locais no trevo que leva até o Véu de Noiva.

Houve um aumento considerável no número de animais silvestres cruzando a pista na Gastão Dal Farra, segundo testemunhas. Diversas áreas de mata são encontradas ao longo da rodovia, servindo de abrigo para diversas espécies.

O Tamanduá-bandeira

O bandeira é a maior das quatro espécies de tamanduás. Ele tem hábito predominantemente terrestre, diferente de seus parentes próximos, o tamanduá-mirim e o tamanduaí, que são arborícolas. O animal mede entre 1,8 e 2,1 metros de comprimento e pesa até 41 kg.

É facilmente reconhecido pelo seu focinho longo e padrão característico de pelagem. Possui longas garras nos dedos das patas anteriores, o que faz com que ande com uma postura nodopedálica.

O aparelho bucal é adaptado a sua dieta especializada em formigas e cupins, mas em cativeiro ele pode ser alimentado com carne moída, ovos e ração, por exemplo. A longa pelagem o predispõe a ser parasitado por ectoparasitas, como carrapatos. (Wikipédia).