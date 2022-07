Foto: André Godinho

Tempo estável no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar seco. A previsão é de céu com poucas nuvens e sem chuva. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu o tempo segue estável. Não há previsão de chuva e umidade relativa do ar por chegar a 21 no fim de semana.

As temperaturas continuam altas e faz calor. Tanto no sábado (16), quanto no domingo (17), a temperatura pode chegar a 29 graus.

Compartilhe esta notícia