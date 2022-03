Mais um dia de altas temperaturas em Botucatu, indica previsão

O estado de São Paulo segue com queda de umidade do ar e uma forte onda de calor favorece a elevação das temperaturas. Há semanas os paulistas estão sofrendo com altas temperaturas.

O Climatempo alerta sobre o tempo quente. Há a possibilidade de pancadas de chuva durante o período da tarde em Botucatu, mas nada que possa mudar a sensação de calor.

Nesta quarta-feira (9) as condições climáticas não devem sofrer alterações. O dia deve seguir ensolarado com máximas de 33ºC e previsão, ou seja, clima muito típico de verão.

