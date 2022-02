Maior companhia aérea regional dos EUA receberá 28 jatos Embraer em 2022

A SkyWest Airlines é a maior companhia aérea regional dos EUA e uma das maiores do mundo, operando para todas as quatro grandes aéreas tradicionais dos EUA: American, Alaska, Delta e United. Em todas essas quatro empresas ela utiliza jatos brasileiros Embraer, principalmente do modelo E175, do qual tem 211 unidades na frota.

Conforme um recente anúncio, este número irá aumentar em mais de 10%, neste ano, com a chegada de 28 novos jatos, segundo a empresa revelou durante a divulgação dos resultados do ano passado. Os aviões que serão entregues com capacidade de 76 passageiros, o limite permitido pelo acordo sindical dos pilotos com as grandes empresas aéreas.

Serão duas aeronaves novas para a American Eagle no primeiro trimestre, que se juntarão aos 18 entregues no final do ano passado, totalizando 20 aviões entrando em serviço em 2022.

Já para a Delta Connection serão 16 novos jatos E175 e todos serão entregues neste ano para substituir o concorrente Bombardier CRJ-900.

Com a Alaska Airlines o contrato prevê 10 jatos entregues em 2022, e mais um garantido para o primeiro semestre de 2023. Não existe previsão de chegada de novos aviões para a United Express.

Todos estes aviões que serão entregues neste ano estão avaliados em US$1,39 bilhão de dólares (R$7,44 bi) em valores de tabela. O E175-E1 continua sendo o avião comercial mais vendido e fabricado no hemisfério sul.

Fonte: Site: Aeroin

