Maio terá eclipse total da lua visível no Brasil e chuva de meteoros

Os amantes da astronomia já têm compromisso neste mês de maio: na noite do dia 15 de maio para a madrugada do dia 16 veremos um eclipse total da Lua. Isso quer dizer que o Sol, a Terra e Lua se alinharão e a Lua passará na sombra da Terra. O fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil.

Alessandra Abe Pacini, cientista do grupo de Física Espacial da Universidade do Colorado, explica explica que, ao longo da noite, veremos a Lua sumindo com a sombra da Terra passando na frente. Quando o evento chegar em sua totalidade, e a sombra encobrir completamente o disco lunar, a Lua ficará avermelhada, isso porque não teremos a incidência direta da luz do Sol.

“É o mesmo fenômeno que torna o pôr do Sol vermelho. É como se a luz do Sol fosse filtrada pela nossa atmosfera e sobrasse esse vermelho que espalha a luz do Sol que incide sobre a Lua”, diz.

Além do eclipse, o calendário astronômico do mês ainda tem duas chuvas de meteoros relevantes:

Eta Aquariids: ativa de 15 de abril a 27 de maio (pico: de 4 a 5 de maio).

Tau Herculids: potencialmente ativa entre o fim de maio e o início de junho (pico: possivelmente de 29 a 31 de maio).

