Madrugadas continuarão ‘frias’ em Botucatu, diz previsão

A passagem de uma frente fria pelo litoral, mantém as condições de instabilidade sobre o estado de São Paulo, favorecendo a formação de nebulosidade, especialmente no sudoeste, sul e leste do estado. Temperaturas com leve declínio em todo território paulista.

Em Botucatu, segundo a Somar Meteorologia, não há precipitações, ou seja, sem previsão de chuva. Apesar de um leve aumento na temperatura durante o dia, o frio continua durante as madrugadas e início de cada manhã, quando são registradas as menores temperaturas.

Para os próximos dias teremos temperatura mínima de 11 graus e sensação térmica ainda menor. Na próxima semana há a possibilidade de queda ainda mais sensível na temperatura.