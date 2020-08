Lua estará mais perto de Júpiter e Saturno: fenômeno poderá ser visto neste fim de semana

No anoitecer de hoje e amanhã o céu do Brasil terá um espetáculo astronômico. A Lua estará próxima dos planetas Júpiter e Saturno. Esses dois eventos astronômicos poderão ser facilmente contemplados a olho nu, mesmo nas cidades sem poluição luminosa.

Qualquer pessoa que estiver no Brasil, independente se estiver nos grandes centros urbanos com alto índice de poluição luminosa ou se estiver numa local totalmente afastado da cidade, ou seja, sem nenhuma luz por perto, poderá observar esse belo fenômeno. A contemplação da aproximação da Lua com os planetas Júpiter e Saturno não requer nenhum equipamento óptico. Basta olhar para cima e pronto!

Quando e como observar?

Este evento astronômico é fácil de ser observado. Basta localizar a Lua na noite de 28 de agosto e procurar um ponto brilhante próximo do nosso satélite natural. Esse ponto brilhante será o planeta Júpiter.

Já, na noite de amanhã o ponto brilhante que estará próximo da Lua será o planeta Saturno. Em ambas as noites, assim como todo o mês de setembro, os dois planetas poderão ser contemplados a olho nu, mesmo nas cidades que possuem um alto índice de poluição luminosa. Porém, a contemplação da aproximação da Lua com Júpiter e Saturno, poderá ser realizada nas noites de 28 e 29 de agosto.

Fonte: Climatempo