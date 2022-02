LTM deve inaugurar nova empresa de chicotes elétricos em Botucatu

A empresa LTM está construindo uma nova empresa de chicotes elétricos em Botucatu. A informação foi publicada nesta segunda-feira, dia 14, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini em suas redes sociais.

A nova planta será instalada no Distrito Industrial 4. De acordo com a postagem, a empresa atenderá os segmentos automotivo, máquinas agrícolas, indústrias e construção civil. No total serão 80 funcionários.

A previsão de inauguração é para o primeiro semestre deste ano. Atualmente a LTM possui 530 funcionários.

“A LTM está crescendo com a retomada da economia em nossa Cidade. Somente neste ano passou 380 para 530 funcionários. Aposta certeira na mão de obra botucatuense. Parabéns Luiz, Paulo, Bruna e todos os servidores dessa importante empresa”, disse Pardini.

