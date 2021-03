LPNet lança serviço móvel com tecnologia 4,5G

Provedor de internet amplia atuação e se torna primeira empresa quadriplay na sua área de cobertura

Conectada ao futuro a operadora LPNet anuncia o lançamento de um novo serviço, o LPNet Móvel. Ao ampliar seu portfólio a companhia melhora a experiência de conectividade entre os clientes, oferece novas oportunidades de relacionamento na sua área de cobertura e eleva a empresa a categoria de quadriplay, sendo o primeiro provedor da sua região de atuação a assumir esta posição com internet fibra óptica, TV HD de alta definição, telefonia fixa e agora telefonia móvel.

“É um passo a mais na tecnologia para facilitar a vida dos nossos clientes”, explica Marco Aurélio, sócio da LPNet.

O serviço móvel da LPNet tem cobertura nacional e tecnologia 4,5G. É conexão carregada de vantagens, com WhatsApp ilimitado, internet ultraveloz e ligações ilimitadas para qualquer operadora usando o 15.

Entre os planos LPNet Móvel tem opções diária, semanal, quinzenal e mensal, e pacotes adicionais para atender a necessidade de cada cliente. Confira todas as condições e planos em www.lpnet.com.br/movel.

O chip LPNet Móvel com conexão carregada de vantagens pode ser adquirido em uma das dez lojas da operadora localizadas em Lençóis Paulista, Agudos, Avaré, Boa Esperança do Sul, Botucatu – centro e shopping -, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Jaú e Pederneiras ou solicitado pelo site lpnet.com.br/movel.

A consulta de saldos é realizada pelo aplicativo LPNet e a recarga pode ser feita pelo app, site ou em uma das lojas da companhia. Caso o cliente já tenha um número móvel é só solicitar a portabilidade para o LPNet Móvel com a vantagem de ganhar 2GB de bônus nos planos mensais por até 12 meses.

A LPNet fibra ótima que você conhece agora também é telefonia móvel com a chegada do LPNet Móvel.