Lockdown: Forças de Segurança orientam motoristas em entradas e vias de Botucatu

Medida em Botucatu será aplicada até segunda-feira, 05

Tem início às 23h00 deste quinta-feira, 01, o terceiro Lockdown decretado pela Prefeitura de Botucatu, que vai durar todo o feriado de Páscoa. Assim como ocorreu nas duas últimas semanas, barreiras foram montadas nas principais entradas e vias da cidade para orientação.

Novamente os pontos devem ser Avenida Dante Delmanto, Avenida José Pedreti Neto (Sabesp) e Campos Salles. Haverá também rondas e bloqueios em outros bairros.

Estão nas ruas as Polícias Civil e Militar e Guarda Municipal, em uma ação conjunta com as Vigilâncias Estadual e Municipal. As Forças de Segurança vão intensificar o patrulhamento em todos os setores do município para dispersar possíveis aglomerações, segundo a Prefeitura.

Cronograma do Lockdown

A medida vai vigorar até às 06h00 de segunda-feira, (05). A sexta-feira 02 de abril será feriado nacional de Sexta-Feira Santa e há a possibilidade do Sábado ser trocado pelo aniversário da cidade, dia 14, para amenizar os prejuízos na economia do município.

Segundo decreto da Prefeitura, excecionalmente nesta quinta-feira, somente os supermercados ficarão abertos até às 23h00. Nos demais dias permanecerão fechados, podendo funcionar por delivery.

A ação restritiva funcionará nos mesmos moldes dos últimos finais de semana, sendo da seguinte maneira:

-Saúde: O funcionamento estará permitido apenas aos serviços emergenciais de saúde: farmácia, hospital e Prontos Socorros.

-Alimentação: Serviços de alimentação funcionarão apenas por delivery, incluindo supermercados, mercearias e hortifrútis.

-Circulação nas ruas: Será restrita aos serviços obrigatórios. As pessoas deverão comprovar com documento o motivo da locomoção.

-Transporte público: O sistema vai funcionar no chamado esquema de domingo apenas para pessoas que irão trabalhar nos serviços essenciais de saúde.

Havia a possibilidade de se decretar Lockdown por mais dias, com antecipação dos feriados municipais. Porém, a ideia não foi adotada.