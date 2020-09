Livro de docente da FMVZ/Unesp de Botucatu aborda reprodução de garanhões

Obra busca preencher lacuna na área de Reprodução Equina.

Editora Medvet, especializada na área de Medicina Veterinária, acaba de lançar no mercado o livro “Reprodução de Garanhões”, de autoria do professor Frederico Ozanam Papa, do Departamento de Cirurgia Veterinária e Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu.

Elaborado com a participação de colaboradores altamente qualificados, o livro é uma obra ímpar sobre inseminação artificial, com foco em garanhões. Em seus 22 capítulos, distribuídos por 319 páginas, são abordados desde a historia da Reprodução Animal e Reprodução Equina, até temas como anatomia, fisiologia, endocrinologia e espermatogênese.

A obra trata também da realização de exames andrológicos e apresenta técnicas que auxiliam o exame e o diagnóstico, assim com as biotecnologias de refrigeração, congelação e as novas técnicas usadas na Reprodução Equina. Também são apresentadas as patologias que mais acometem o aparelho reprodutor do garanhão com seus respectivos tratamentos farmacológicos ou cirúrgicos. “Com relação às biotecnologias de manipulação sêmen equino demonstradas no livro, pode-se afirmar que são as mais novas e modernas metodologias aplicadas ao garanhão”, informa o professor Papa.

O último capítulo do livro apresenta quinze casos clínicos atendidos no Hospital Veterinário da FMVZ/Unesp e em haras particulares, com garanhões que apresentavam distúrbios reprodutivos. “Esse material deverá auxiliar médicos veterinários, bem como o aprendizado de alunos de medicina veterinária, quando estiverem frente a casos clinico-reprodutivos semelhantes”, destaca o autor.

O professor Papa ressalta que o livro foi planejado para preencher uma lacuna na área de Reprodução Equina. “Até então não havia nenhum livro com enfoque específico na reprodução do garanhão. A obra também é uma maneira de deixar um legado dos meus quarenta anos de pesquisas e atendimento a comunidade, a profissionais médicos veterinários que trabalham com a Reprodução Equina e a estudantes de Medicina Veterinária que se interessem por essa espécie”.

Para sua realização, o professor Papa contou com a colaboração do professor Marco Antonio Alvarenga, seu colega de Departamento, e de vários de seus antigos e atuais orientados de mestrado, doutorado e pós-doutorado. “Um dos aspectos mais gratificantes constatados ao longo da construção do livro, foi verificar que a maioria dos meus ex-orientados que colaboraram, terem seguido a academia ou serem profissionais liberais de destaque na área de Reprodução Equina. A todos que direta ou indiretamente ajudaram a construção desse trabalho, meus sinceros agradecimentos”

Os interessados em adquirir o livro “Reprodução de Garanhões” podem acessar o site https://www.medvetlivros.com.br/.

Sobre o autor

Frederico Ozanam Papa é graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, atual Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). É doutor em Medicina Veterinária pela Escola Superior de Medicina Veterinária de Hannover- Alemanha. Professor Titular da FMVZ/Unesp desde 1994. Pesquisador e Assessor “ad doc” da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atua na área de Medicina Veterinária, especialmente Ginecologia e Andrologia Equina, com ênfase nos temas: fisiopatologia, biotecnologia de sêmen e embrião.